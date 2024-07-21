8 тыс. человек собрал форум к 30-летию института президентства! Посмотрите, как это было

Монолитное, несмотря ни на что, белорусское общество – то главное, что удалось сохранить и сберечь за три десятилетия суверенного пути, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Монолитное, несмотря ни на что, белорусское общество – то главное, что удалось сохранить и сберечь за три десятилетия суверенного пути, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
И трудно представить, каким бы он был, если бы в свое время белорусы не поверили в Александра Лукашенко. Первый Президент принес присягу на верность народу 20 июля 1994 года. За годы мы не раз оказывались в ситуациях, когда хотя бы мысленно, но говорили: «Как хорошо, что за нас есть кому постоять, как хорошо, что есть кому принять непростое решение».
30 лет спустя установление института президентства в стране отметили масштабным форумом. Только в минском Дворце спорта собралось 8 тысяч человек. Со сцены чаще других звучало слово «спасибо».
Давайте посмотрим, как это было! Подробности в сюжете.