8 тыс. человек собрал форум к 30-летию института президентства! Посмотрите, как это было

И трудно представить, каким бы он был, если бы в свое время белорусы не поверили в Александра Лукашенко. Первый Президент принес присягу на верность народу 20 июля 1994 года. За годы мы не раз оказывались в ситуациях, когда хотя бы мысленно, но говорили: «Как хорошо, что за нас есть кому постоять, как хорошо, что есть кому принять непростое решение».