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8 тыс. человек собрал форум к 30-летию института президентства! Посмотрите, как это было

21 июля 2024 17:51
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Монолитное, несмотря ни на что, белорусское общество – то главное, что удалось сохранить и сберечь за три десятилетия суверенного пути, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

8 тыс. человек собрал форум к 30-летию института президентства! Посмотрите, как это было-1

И трудно представить, каким бы он был, если бы в свое время белорусы не поверили в Александра Лукашенко. Первый Президент принес присягу на верность народу 20 июля 1994 года. За годы мы не раз оказывались в ситуациях, когда хотя бы мысленно, но говорили: «Как хорошо, что за нас есть кому постоять, как хорошо, что есть кому принять непростое решение».

8 тыс. человек собрал форум к 30-летию института президентства! Посмотрите, как это было-4

8 тыс. человек собрал форум к 30-летию института президентства! Посмотрите, как это было-6

30 лет спустя установление института президентства в стране отметили масштабным форумом. Только в минском Дворце спорта собралось 8 тысяч человек. Со сцены чаще других звучало слово «спасибо».

Давайте посмотрим, как это было! Подробности в сюжете.

# Государственная политика # общество

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