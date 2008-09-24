8 новых поликлиник появится в столице до 2015 года

В ближайшие два года все поликлиники и больницы будут модернизированы.

Вместе с тем специалисты намерены решить и кадровый вопрос: увеличить набор в медицинские университеты, уменьшить нагрузку врачей и увеличить им зарплату. Уже с первого октября медицинские работники получат специальные надбавки. Специалисты Минского консультационно-диагностического центра могут дышать спокойно. Здесь появился аппарат, аналогов которому нет в Беларуси. Магнитно-резонансный томограф позволяет проводить самые сложные диагностические исследования без лучевой нагрузки на пациента.

Первый пусковой комплекс диагностического центра строили ровно три года. Сегодня четырехэтажное здание оценила специальная комиссия. Современная клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория клинической патогистологии и отделение радионуклидной диагностики. Профессионализм врачей и современное оборудование, говорят специалисты, непременно дадут результат.

На так называемый экономический эффект за последние пять лет направлено более пятисот семидесяти миллиардов рублей. Реконструировано более 40% больниц и поликлиник столицы. Сроки и финансирование контролируются жестко. Ведь чтобы здравоохранение не чихало, в строительстве не должно быть насморка.

Открытым остается кадровый вопрос. Сейчас больницам и поликлиникам не хватает около 600 специалистов. Проблему будут решать комплексно. Увеличат набор в медицинские университеты, уменьшат нагрузку врачам и сделают оплату их труда достойной. Уже с первого октября медицинские работники получат ежемесячные надбавки к зарплатам.

В среднем, минчанин обращается в поликлинику 12 раз в год. Это высокий показатель. Реконструкция и строительство учреждений здравоохранения, говорят специалисты, проблему не решат, но сделают медицинскую помощь более качественной. Мотивация: здоров - значит, успешен, в первую очередь, должна появиться у каждого из нас. Особенно это актуально в год здоровья, где все 365 дней на государственном уровне объявлены временем заботы о себе.

