8 мая пройдёт генеральная репетиция парада. Будет ограничено движение на некоторых улицах Минска
Новости Беларуси. Страна готовится масштабно отметить юбилей Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всю неделю проходят памятные мероприятия. Главные торжества будут, конечно же, 9 Мая. Военный парад в Минске по традиции состоится у стелы «Минск – город-герой».
Его начало запланировано на 11:00.
Как будет работать 9 Мая общественный транспорт в Минске
Генеральная репетиция пройдет 8 мая в 21:00. И в этой связи будет ограничено движение всех видов транспорта на некоторых улицах Минска. Планируется, что в составе пешей колонны парада пройдут 20 расчетов, а механизированная будет состоять из 185 единиц техники. К слову, возглавит ее тот самый легендарный танк Т-34.
А 7 мая в столице прошла тренировка авиационной части парада. Следить за ней можно было и дома в режиме онлайн. Напомним, в небо над Минском 9 мая должны подняться 36 самолетов и вертолетов в составе 9 групп. Среди воздушных судов – истребители Су и МиГи, военно-транспортные самолеты и вертолеты.