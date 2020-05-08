8 мая пройдёт генеральная репетиция парада. Будет ограничено движение на некоторых улицах Минска

Новости Беларуси. Страна готовится масштабно отметить юбилей Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю неделю проходят памятные мероприятия. Главные торжества будут, конечно же, 9 Мая. Военный парад в Минске по традиции состоится у стелы «Минск – город-герой». Его начало запланировано на 11:00. Как будет работать 9 Мая общественный транспорт в Минске

Генеральная репетиция пройдет 8 мая в 21:00. И в этой связи будет ограничено движение всех видов транспорта на некоторых улицах Минска. Планируется, что в составе пешей колонны парада пройдут 20 расчетов, а механизированная будет состоять из 185 единиц техники. К слову, возглавит ее тот самый легендарный танк Т-34.