8 июля в Минске в честь Дня любви будут раздавать ромашки

Православным братством в честь святого Архистратига Михаила 8 июля в Минске будет организован городской праздник-акция, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Символом праздника, происходящего от дня святых Петра и Февронии (муж и жена, прославившиеся своим христаинским благочестием), выбрана ромашка (так как именно на ромашке, как известно, гадают «любит, не любит...»).

Акция начнется с раздачи у выходов из метро в 12.00 ромашек и информационных листков в форме книжной закладки с текстом и изображением святых покровителей семейной любви.

Как считают организаторы, день 8 июля достоин стать торжественной датой проведения ежегодного Дня семьи в Беларуси, будет способствовать утверждению высоких нравственных ценностей. «Необходимость и значимость этого праздника для воспитания духовно здорового поколения неоспорима. И есть все основания полагать, что в ближайшем будущем он займет достойное место в ряду общественных традиций современности. Этот день имеет глубокие духовные корни: 8 июля чествуются православные святые благоверные князь Петр и его супруга Феврония Муромские, которые издревле на Руси считались покровителями семейного счастья, супружеской любви и верности», — отмечают организаторы. При этом обращается внимание на демографическую ситуацию. «Защита семьи – это борьба за будущее Беларуси в истории», — уверены они.

В настоящее время аналогичный праздник на государственном уровне введен в России. Он включил в себя проведение во многих городах России выставок, концертов, торжественных регистраций браков и новорожденных, а также праздники семейного творчества, конкурсы «Книга семейных рекордов», многочисленные установки скульптурных композиций Петра и Февронии и многое другое, сообщает БЕЛТА.