8 июля в Минске состоится первое заседание Совета по нравственности

Заседание пройдет в Доме литератора.

На заседании планируется обсудить и утвердить Положение Совета, а также подписать договор о сотрудничестве между Православной церковью и Союзом писателей Беларуси.

Такой совет создается не с целью цензуры или запрета, отметил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. Его задача — помочь обществу сохранить высокий уровень нравственности, моральной ответственности.

Предметом обсуждения общественного совета могут стать телепрограммы, материалы в Интернете и т.д. Участниками совета станут деятели искусства, культуры, представители всех конфессий.

На первом заседании будет очерчен круг вопросов, которые затем Совет по нравственности намерен решать. Предполагается, что в течение месяца будет подготовлен план работы и вскоре последует его утверждение, сообщает БЕЛТА.