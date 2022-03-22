79 лет трагедии в Хатыни. 22 марта белорусы почтят память погибших в огне людей

Новости Беларуси. 22 марта белорусы вспомнят одну из самых трагичных страниц своей истории, которая вот уже почти 80 лет никого не оставляет равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хатынь. Из года в год тысячи людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий склоняют свои головы у памятника «Непокоренного» в знак скорби и памяти.

22 марта 1943-го была сожжена деревушка в Логойском районе. Пламя войны унесло жизни 149 человек, в том числе 75 детей. Хатынь стала символом трагедии белорусского народа. Ведь ее участь в годы оккупации разделили свыше 9 тысяч населенных пунктов. Списки жертв до сих пор уточняются.

Сегодня на месте некогда сожженной белорусской деревни вновь зажгутся сотни лампад. Во всемирно известном мемориальном комплексе, который давно стал символом геноцида мирного населения, состоится митинг-реквием. По традиции цветы к Вечному огню возложат как высшие должностные лица страны, так и представители общественных объединений, науки, культуры и спорта, а также все неравнодушные граждане, желающие почтить память погибших в огне людей. К минуте молчания присоединится и делегация нашего телеканала.