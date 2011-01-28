72 тысячи селян в Гомельской области уже восьмой десяток лет узнают местные новости из районной газеты «Маяк»

Вопреки прогнозам скептиков районные газеты не только не изжили себя, но и набирают популярность. О чем свидетельствует и подписка.

Самые свежие новости о главном «Маяк» печатает вот уже восьмой десяток лет. Газета Гомельского района исключительно для селян: аудитория 72 тысячи человек и из них ни одного горожанина. Однако, специфика в другом: уместить в небольшом объеме интересное для всех.

Лилия Величко, главный редактор гомельской районной газеты «Маяк»:

У нас есть тематические страницы. Для любителей литературы, для молодежи, для пожилых людей. Стараемся огородников не забывать, спортсменов, рыболовов. Даем рецепты.

Пару лет назад газета кардинальным образом изменилась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Она стала не только информативнее и красочнее, но и в два раза толще. И подписка уверенно поползла вверх: сегодня «Маяк» получают более 5,5 тысяч человек.

Лариса Денисенко, учитель Приборской средней школы Гомельский район:

Информацию о нашей стране, о том, что происходит у нас в районе и то, что происходит в деревне, нахожу на страницах «Маяка».

Больше всего люди любят читать о новостях местных. О том, что происходит в соседней деревне или даже у соседа. Поэтому сегодня «Маяк» читают все, как говорится, от пионера до пенсионера.

Читатель:

Писали, как в Италии дети учатся. Интервью брали у итальянца и у наших детей.

Выходцы из гомельского района сегодня живут по всему миру. Для них новости с малой родины как бальзам на сердце. И интернет-сайт районной газеты – чуть ли не единственный источник такой информации.

Назвать с такой аудиторией газету районной уже не совсем правильно. Это, скорее, интерактивное информ-агенство. Так что административные границы для них уже давно стали условностью.