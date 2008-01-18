70-летний юбилей празднует Гомельская область

За высокие достижения в реализации экономической политики Республики Беларусь регион награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики БеларусьГомельщина - мощный индустриально-промышленный регион. На долю области приходится 21% объема промышленной продукции республики. Такие гиганты, как Мозырский нефтеперерабатывающий, Белорусский металлургический, объединение <Гомсельмаш>, обеспечивают высокотехнологичной продукцией не только белорусских потребителей: они успешно конкурируют на мировом рынке. До 75% производимой здесь продукции идет на экспорт. За личный вклад в развитие региона отмечено порядка 300 жителей Гомельской области.