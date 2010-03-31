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70 лет назад на вооружение Красной Армии был принят легендарный танк Т-34

31 марта 2010 06:59
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Он вошел в историю как лучший танк Второй мировой войны, участвовал во всех тяжелых сражениях и освобождении Минска.

В марте 1940 года, невзирая на жестокий мороз и тяжелый маршрут по бездорожью, машина прошла испытания. И в июле технику стали выпускать уже серийно.

Сегодня во всем мире сохранились единицы «тридцатьчетвёрок» первых лет выпуска. Такой танк есть и в Беларуси. Найденный в болоте поисковыми отрядами, участник боевых действий, легендарный танк ныне отреставрирован и воздвигнут на пьедестал в историческом комплексе «Линия Сталина».  И именно эта модель боевой машины возглавит импровизированную ретроколонну на параде Победы в Минске 9 мая.

# общество

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