70 лет назад на вооружение Красной Армии был принят легендарный танк Т-34

Он вошел в историю как лучший танк Второй мировой войны, участвовал во всех тяжелых сражениях и освобождении Минска.

В марте 1940 года, невзирая на жестокий мороз и тяжелый маршрут по бездорожью, машина прошла испытания. И в июле технику стали выпускать уже серийно.

Сегодня во всем мире сохранились единицы «тридцатьчетвёрок» первых лет выпуска. Такой танк есть и в Беларуси. Найденный в болоте поисковыми отрядами, участник боевых действий, легендарный танк ныне отреставрирован и воздвигнут на пьедестал в историческом комплексе «Линия Сталина». И именно эта модель боевой машины возглавит импровизированную ретроколонну на параде Победы в Минске 9 мая.