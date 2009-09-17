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70 лет назад Беларусь воссоединилась

17 сентября 2009 09:51
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17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход, чтобы защитить оставленный на произвол судьбы белорусский и украинский народы на территории Польши от германского вторжения.

В результате военной операции произошло воссоединение искусственно разделенного белорусского народа, что стало актом исторической справедливости. На освобожденных землях началось строительство новой жизни. Белорусы получили возможность развивать свою государственность.

С 70-й годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой поздравил соотечественников Президент Александр Лукашенко. «Сегодня суверенная и миролюбивая Беларусь бережно относится к своей истории, территориальной целостности и независимости. Она стала добрым домом для представителей разных национальностей, которые пользуются равными правами и возможностями, формируя единый народ».

«Убежден, что, благодаря патриотизму и сплоченности, мы уверенно преодолеем трудности и достигнем укрепления и процветания Отечества», - отметил в послании Глава государства.

# общество

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