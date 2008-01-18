70 лет на карте Беларуси. Регионы страны отмечают юбилей

Сегодня в Гомеле, Витебске и Минске пройдут праздничные мероприятия. Руководству Гомельской области в торжественной обстановке будет вручено Почетное государственное знамя. Церемония пройдет в областном культурном центре, где состоится торжественное собрание, посвященное 70-летию образования области. В собрании примут участие представители трудовых коллективов и общественности региона, а также многочисленные делегации из России и Украины. Гомельская область будет также награждена Почетной грамотой Национального собрания Беларуси. Более 280 жителей региона отмечены Почетной грамотой областного Совета депутатов и облисполкома. В их числе передовики производства, ветераны, работники государственных органов.