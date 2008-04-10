70 лет на информационном поле Беларуси

У газеты Знамя юности сегодня - юбилей. Главный ее читатель - молодое поколение. Главных героев полос - диктует время.

Как ни странно маленькая газета "Знамя юности" живет на самом высоком 9 этаже. Удалось ли достичь высот в творчестве говорит 70-летняя история. Вот и сегодня - газета работает без перерыва на праздник.

К юбилейному выпуску у "знаменцев" отношение особое. Но, тем не менее, и этот верстают второпях. Здесь - вырезать, там - вставить. И "пеленка" на 32 цветные полосы почти готова. Трудности перевода газетного сленга рождают "сливочный" номер. В нем

и яркие воспоминания бывших корреспондентов газеты и шедевры нынешних. Молодых и креативных.

Вечно юная "Знамя юности" была стартом для многих звезд телевидения и печати страны. Те студенты, которые когда-то работали в газете - сегодня уже известные журналисты. Вот и главный редактор "Советской Беларуссии" написал свою первую статью именно в здесь.

70 лет назад "Знамя юности" была "Сталинской молодежью". Тогда у журналистов газеты было немного работы.

На страницах издания - в основном обращения и указы советской власти. Сегодня заголовки статей стали другими, как и сама молодежь.

Сегодня газету покупают более 30-ти тысяч белорусов. Еще больше - читают в интернете. Только для единственного общественно-политического издания страны - это не предел. Газета активно влияет на взгляд молодых современников на мир.

С юбилеем коллектив редакции газеты поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент пожелал авторскому активу и читателям творческих успехов и оптимизма.

