7 сентября – новолуние. Что лучше не делать в огороде в это время?

Традиционно сверим работы с лунным календарем. 7 сентября – новолуние. Сутки до него лучше не работать с растениями, рассказали в программе «Плюс-минус» . Период новолуния – благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями.

Среда и четверг (8-9 сентября) – самое благоприятное время для работы на клумбах, с цветочными растениями. В пятницу и субботу (10-11 сентября) можно сеять зеленные культуры. В эти дни нежелательно применение средств защиты растений. Не рекомендуется собирать урожай для хранения и консервирования.