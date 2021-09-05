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7 сентября – новолуние. Что лучше не делать в огороде в это время?

05 сентября 2021 12:14
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Традиционно сверим работы с лунным календарем. 7 сентября – новолуние. Сутки до него лучше не работать с растениями, рассказали в программе «Плюс-минус». Период новолуния – благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями.

7 сентября – новолуние. Что лучше не делать в огороде в это время?-1

Среда и четверг (8-9 сентября) – самое благоприятное время для работы на клумбах, с цветочными растениями. В пятницу и субботу (10-11 сентября) можно сеять зеленные культуры. В эти дни нежелательно применение средств защиты растений. Не рекомендуется собирать урожай для хранения и консервирования.

7 сентября – новолуние. Что лучше не делать в огороде в это время?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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