7 октября в Минске начался отопительный сезон

Нашу историю о приходе тепла мы начинаем 4 октября в обычной минской квартире. Когда за окном осень, проснуться утром — задача не из легких.

Трехлетняя Женя в школу пойдет еще не скоро. Зато она уже отлично понимает, откуда в дом приходит тепло. И задает очень правильные «почему».

До старта отопительного сезона в этот момент остается еще 3 дня. И пусть в квартире и сложно замерзнуть, в садики и школы в этот день дети, наверняка, собираются с большей охотой.

В этом году тепло традиционно пришло сначала к детям. В школах и детсадах батарею греют уже с первого октября. А потому и зарядка здесь — для здоровья, а не чтобы согреться.

Седьмое октября – День имени теплых батарей. Раз в году этого человека ждут даже больше, чем Деда Мороза. Сегодня Александр принесет тепло не одному дому. Но этот первый поворот вентиля дорогого стоит.

Александр Подставко — слесарь-сантехник ЖЭС № 109:

Сейчас я запустил теплоноситель. В течение двух часов в квартирах уже будет тепло людям.

Несколько поворотов – и действительно можно услышать, как тепло устремилось к квартирам. К этой минуте персонал готовился с сентября. И сейчас все идет по плану.

Александр Подставко, слесарь-сантехник ЖЭС № 109:

На данный момент вы видите где-то 70 градусов. Сейчас теплоузел начнет работать на данную температуру воздуха семь-восемь градусов он будет давать порядка 60 градусов. Будет в батареях вода около 60 градусов.

К такой температуре батарей жильцы отнеслись с нескрываемым теплом.

А в этом здании сюрпризами погоды уже никого не удивишь. Сотрудники Гидрометцентра началу отопительного сезона рады даже больше остальных. Понимают: тепло подоспело очень вовремя.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

начиная с понедельника местами будут проходить осадки в виде дождя и мокрого снега и понизится температура. Ночью минус три - плюс три. А вторник и среда даже ниже. Ночью уже ноль - минус пять. Днем от нуля до плюс семи.

Правда, сами сапожники традиционно без сапог. В здании Гидрометцентра батареи еще холодные. Греют пока только ожидания.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Здесь довольно-таки холодно, не солнечная сторона. А потому ближе концу рабочего дня руки красные, а нос синий. Здесь довольно прохладно. Ждем отопления с большим нетерпением!

А вот когда дождутся — знают уже в этом здании. В минских теплосетях обещают 12 октября подключить административные здания, а к 16 и промышленные. Все квартиры станут теплыми уже к вечеру понедельника.

А мы вновь возвращаемся туда, откуда начинали. Температура здесь явно изменилась, а вместе с ней, и одежда, и настроение, и даже географические метафоры. А это значит, что деньги и силы, затраченные на искомые 60 градусов в батарее, не пропали зря. Ведь погода в доме главнее всего.

Александр Дудик и Алексей Юнош на неделе с душевным теплом встречали отопление.