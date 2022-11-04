7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. О том, какие объекты открываются ко Дню Октябрьской революции в Минске, пойдет речь в ток-шоу «Большой город». В воскресенье, 6 ноября, в 10:00 о проделанной работе расскажут руководители администраций и председатель Мингорсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

День Октябрьской революции прочно вошел в историю белорусов еще и как день подарков.

Мы стремимся, делаем и будем делать. Широта размаха развития Минска – от культовых сооружений до поликлиник, детских садов, спортивных и театральных залов.

У нас замечательный подарок нашим жителям Московского района. Это 15-я городская поликлиника.

Для занятий профессиональным спортом у детей, молодежи зал тяжелой атлетики.

В процессе освящения часовни мы заложим капсулу. 11 красных ленточек и тысячи счастливых минчан, для которых жизнь станет комфортнее, легче и приятнее.