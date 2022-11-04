7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. О том, какие объекты открываются ко Дню Октябрьской революции в Минске, пойдет речь в ток-шоу «Большой город». В воскресенье, 6 ноября, в 10:00 о проделанной работе расскажут руководители администраций и председатель Мингорсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
День Октябрьской революции прочно вошел в историю белорусов еще и как день подарков.
Мы стремимся, делаем и будем делать.
Широта размаха развития Минска – от культовых сооружений до поликлиник, детских садов, спортивных и театральных залов.
У нас замечательный подарок нашим жителям Московского района. Это 15-я городская поликлиника.
Для занятий профессиональным спортом у детей, молодежи зал тяжелой атлетики.
В процессе освящения часовни мы заложим капсулу.
11 красных ленточек и тысячи счастливых минчан, для которых жизнь станет комфортнее, легче и приятнее.
Мы это делаем для нашего подрастающего поколения, для наших детей.
В преддверии 105-й годовщины Октябрьской революции говорим о новых объектах, которые открываются в Минске к этой знаменательной дате.
Ток-шоу «Большой город» смотрите в воскресенье, 6 ноября, в 10:00.