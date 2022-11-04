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7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»

04 ноября 2022 14:09
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Новости Беларуси. О том, какие объекты открываются ко Дню Октябрьской революции в Минске, пойдет речь в ток-шоу «Большой город». В воскресенье, 6 ноября, в 10:00 о проделанной работе расскажут руководители администраций и председатель Мингорсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»-1

Екатерина Забенько, ведущая:
День Октябрьской революции прочно вошел в историю белорусов еще и как день подарков.

7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»-4

Мы стремимся, делаем и будем делать.

Широта размаха развития Минска – от культовых сооружений до поликлиник, детских садов, спортивных и театральных залов.

7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»-7

У нас замечательный подарок нашим жителям Московского района. Это 15-я городская поликлиника.

7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»-10

Для занятий профессиональным спортом у детей, молодежи зал тяжелой атлетики.

7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»-13

В процессе освящения часовни мы заложим капсулу.

11 красных ленточек и тысячи счастливых минчан, для которых жизнь станет комфортнее, легче и приятнее.

7 ноября – ещё и день подарков. Какие объекты откроются в Минске в преддверии праздника? Анонс «Большого города»-16

Мы это делаем для нашего подрастающего поколения, для наших детей.

В преддверии 105-й годовщины Октябрьской революции говорим о новых объектах, которые открываются в Минске к этой знаменательной дате.

Ток-шоу «Большой город» смотрите в воскресенье, 6 ноября, в 10:00.

# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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