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7 ноября – День новостроек и приятных социальных подарков: новые традиции старого праздника

08 ноября 2015 16:40
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Новости Беларуси. Говорить сегодня будем и о другой цифре, вернее о дате, а точнее исторической дате – 7 ноября, которая в новейшей истории Беларуси снискала статус дня новостроек и приятных социальных подарков. Эту советскую традицию – открывать новые объекты – в суверенной Беларуси сохранили. Не стал исключением и этот год.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ в праздничный день отправилась во время, когда деревья были большими, и по доброму удивилась таким, казалось бы, привычным для советского человека вещам.

# общество # Праздничные даты

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