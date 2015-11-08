7 ноября – День новостроек и приятных социальных подарков: новые традиции старого праздника

Новости Беларуси. Говорить сегодня будем и о другой цифре, вернее о дате, а точнее исторической дате – 7 ноября, которая в новейшей истории Беларуси снискала статус дня новостроек и приятных социальных подарков. Эту советскую традицию – открывать новые объекты – в суверенной Беларуси сохранили. Не стал исключением и этот год.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ в праздничный день отправилась во время, когда деревья были большими, и по доброму удивилась таким, казалось бы, привычным для советского человека вещам.