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7 кругов, рвы и давки машин: танковый биатлон на «Линии Сталина»

17 июня 2017 13:13
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Новости Беларуси. На «Линии Сталина» заполнены зрительские трибуны:  в историко-культурном комплексе проходит танковый биатлон. Состязания проходят между четырьмя экипажами и обещают быть невероятно зрелищными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 кругов, рвы и давки машин: танковый биатлон на «Линии Сталина»-1

Машины «по-боевому» пройдут более 7 кругов через многочисленные препятствия.

Труднопроходимые горки, рвы с водой и давки машин. Впервые танковый биатлон на «Линии Сталина» прошел в 2016 году и собрал аншлаг. В 2017 организаторы расширили формат, подготовили много развлечений для посетителей, например, аттракционы и интерактивные зоны.

# общество # Спортивные соревнования # Фотофакт

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