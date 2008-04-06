7-е апреля телеканал СТВ объявляет Днем здоровья!

Нас поддержит вся планета - эту дату в мировом масштабе отмечают все, для кого крепкое здоровье - не мечта, а цель.

Быть здоровым сегодня не только можно и нужно, быть здоровым - необходимо, потому что это модно. В Год здоровья борьба за качество в "здоровом вопросе" особенно актуальна. Именно поэтому всемирный день здоровья мы отметим забегом по телеэфиру.

С самого раннего утра и до позднего вечера в прямом эфире мы будем учиться заботиться о себе. Гостями нашей студии будут артисты, спортсмены, чиновники и просто хорошие люди. Своим примером они докажут, что здоровым быть легко. Прямые включения, живой диалог о самом дорогом в нашей жизни - о здоровье, и, конечно, интерактив!

Узнать больше о здоровье и дать совет другим сможет любой позвонивший по телефонам горячей линии 2-90-66-00, на мобильный номер 1-600-700, а также на сайте СТВ!

Кроме того, мы объявляем о благотворительной акции "Будь здоров, помогай другим!" - в прямом эфире вместе со всей страной мы собираем деньги на покупку тренажеров для детского дома №2 Минска. Телемарафон "Будь здоров!" весь день в прямом эфире.

