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7 дней на ЭКСПО в Милане: путешествие программы «Неделя» по странам и континентам

28 июня 2015 18:14
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Новости Беларуси. Эту семидневку съемочная группа программы «Неделя» на СТВ провела в Милане – на всемирной выставке. В четверг там прошел день белорусской экономики.

Игорь Позняк, СТВ:
«ЭКСПО» – это тот случай, когда мир по пустякам удивляться не станет. Именно на всемирных выставках были впервые представлены важнейшие изобретения своего времени: сенсорный экран, когда нажать кнопку можно легким прикосновением пальца, сотовый телефон, проводной, кстати, тоже, рентгеновский аппарат, колесо обозрения и даже Эйфелева башня – знаменитый символ Парижа построили когда-то именно к открытию «ЭКСПО».

Не удержавшись от искушения, мы прошлись по странам и континентам – именно такую возможность раз в пять лет предоставляет «ЭКСПО»!

# общество # Выставки в Беларуси и мире

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