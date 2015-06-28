7 дней на ЭКСПО в Милане: путешествие программы «Неделя» по странам и континентам

Новости Беларуси. Эту семидневку съемочная группа программы «Неделя» на СТВ провела в Милане – на всемирной выставке. В четверг там прошел день белорусской экономики.

Игорь Позняк, СТВ:

«ЭКСПО» – это тот случай, когда мир по пустякам удивляться не станет. Именно на всемирных выставках были впервые представлены важнейшие изобретения своего времени: сенсорный экран, когда нажать кнопку можно легким прикосновением пальца, сотовый телефон, проводной, кстати, тоже, рентгеновский аппарат, колесо обозрения и даже Эйфелева башня – знаменитый символ Парижа построили когда-то именно к открытию «ЭКСПО».

Не удержавшись от искушения, мы прошлись по странам и континентам – именно такую возможность раз в пять лет предоставляет «ЭКСПО»!