7 апреля – международный День здоровья

На планете его отмечают с 1948 года с момента создания Всемирной организации здравоохранения. Все эти годы в ее составе и Беларусь.Последние 6 лет в нашей стране отмечается стабильное снижение заболеваемости детей и подростков. При этом медиков беспокоит проблема компьютерной зависимости у младших школьников и алкогольной – у подростков. И хотя в 2009 году число несовершеннолетних, страдающих этим недугом, снизилось более чем на 20%, проблема остается острой. Специалисты призывают родителей к ответственности. Ведь только личным примером можно сформировать у ребенка здоровый образ жизни.