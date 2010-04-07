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7 апреля – международный День здоровья

07 апреля 2010 06:42
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На планете его отмечают с 1948 года с момента создания Всемирной организации здравоохранения. Все эти годы в ее составе и Беларусь.Последние 6 лет в нашей стране отмечается стабильное снижение заболеваемости детей и подростков. При этом медиков беспокоит проблема компьютерной зависимости у младших школьников и алкогольной – у подростков. И хотя в 2009 году число несовершеннолетних, страдающих этим недугом, снизилось более чем на 20%, проблема остается острой. Специалисты призывают родителей к ответственности. Ведь только личным примером можно сформировать у ребенка здоровый образ жизни.
# общество

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