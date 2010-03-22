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67 год таму фашысты знішчылі Хатынь

22 марта 2010 21:53
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22 сакавіка 1943 года карнікі зажыва спалілі 149 чалавек. З іх – 75 дзяцей. Самаму маленькаму было ўсяго сем тыдняў.Хатынь для Беларусі – не проста мемарыял. Гэта сімвал памяці ўсіх «вогненных вёсак».
# общество

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