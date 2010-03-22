67 год таму фашысты знішчылі Хатынь

В минувшие выходные более 80 малышей яслей-сада были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. В городе уже работает специальная комиссия. Предварительная версия отравления – нарушение санитарных правил при приготовлении пищи.
Омела белая уже поселилась в кронах старинных дубов. Работники исторического объекта бьют тревогу и утверждают – спасти деревья можно только общими усилиями всех горожан.
Сёння тут клапоцяцца не толькі пра тэхнічны стан сельгасмашын раёна. Задача прадпрыемства – аператыўна забяспечыць гаспадаркі запаснымі часткамі, а таксама ўгнаеннямі і сродкамі абароны раслін.
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