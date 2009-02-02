66 лет назад, 2 февраля 1943 года советские войска одержали историческую победу в Сталинградской битве

Бои продолжались 200 дней и ночей. Героическое сражение стало переломом в Великой Отечественной войне. Фашисты стремились захватить Сталинград, чтобы утвердиться на Волге, обойти Москву с востока и потом ударить. Это был главный план Гитлера в 1942 году. Бои шли более полугода. Битва могла бы закончиться и раньше, если бы 8 января 1943 года окружённые немцы приняли ультиматум о сдаче. Но они его отклонили, и соединения Донского фронта перешли в решительное наступление. 2 февраля вражеская группировка была ликвидирована. В Беларуси этот день будут вспоминать 50 тысяч ветеранов. Столько фронтовиков живут сейчас в нашей стране. Среди них - 19 Героев Советского Союза.