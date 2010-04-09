65-летие Великой Победы: в Минске к празднику запланировано более 60 крупных мероприятий

А весь сценарный план насчитывает более сотни. Основные пройдут с 6 по 9 мая. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.Улицы, парки, скверы и магазины до 17 апреля облачат в символичное убранство. Юбилейные плакаты появятся и в общественном транспорте. Народные гулянья запланированы во всех районах столицы. А грандиозные торжества по традиции пройдут – возле обелиска «Минск – город-герой», на Площади Победы, во Дворце Республики и на площадке у Большого театра оперы и балета.