65-летие Великой Победы — ключевая тема Международной выставки «СМИ в Беларуси»

Еще три дня телевизионные и радийные журналисты, а также репортёры печатных изданий и информагентств смогут представить на суд публики медиа-проекты.

Зрители продолжат знакомиться с информационным закулисьем ведущих СМИ Беларуси, России, Украины и даже Китая и Индии.

Напомним, что проведение форума приурочено к празднику Победы. Сегодня ветераны и журналисты будут говорить о Великой Отечественной, исторической правде и её трактовке в современности.

Гости международного медийного форума из Украины особенно подчеркнули необходимости подобных таких встреч.

Дмитрий Никоненко, заместитель начальника управления информации Черниговской области (Украина):

Когда мы готовились выставить наши издания на стенде, то старались, чтобы в этих изданиях были материалы, посвященные нашим освободителям. Не все белорусские печатные издания могут выписывать в Украине, точно так же как украинские издания не могут выписывать в Беларуси. И мы постоянно берем солидный груз печатных изданий, чтобы их можно было раздать посетителям выставки.

Телеканал СТВ познакомит с программами «РТР-Беларусь» и «Утро хорошего настроения». Зрители продолжат знакомиться с информационным закулисьем ведущих СМИ Беларуси, России, Украины и даже Китая и Индии.

Наталья Надольская, заведующая службой утреннего эфира телекомпании СТВ:

Есть люди, для которых стакан наполовину пуст, а есть люди, для которых стакан наполовину полон. Так вот в нашей программе работают только оптимисты. И это внутреннее качество генерирует то самое хорошее настроение, которым мы делимся. И, безусловно, мы смотрим на мир только с позитивом. И поэтому мы делаем эти все сюжеты и создаем программы, вкладывая душу. Именно потому что мы такие веселые, задорные, мы любим жизнь и несем это с экранов телевизоров.

На Международной выставке «СМИ в Беларуси» прошла также большая программа для молодых журналистов и радио- и телеведущих.

Экскурсии в редакции, презентация региональных клубов журналистов и встречи с именитыми медиаперсонами.

На мастер-классе каждый мог себя попробовать в роли ведущего.

Молодые журналисты:

Мы бы хотели побольше узнать о разных белорусских изданиях, о тенденциях, об областных и районных изданиях.

Конечно, интересно посмотреть другие работы, чтобы было с чего брать пример, в каком русле работать.