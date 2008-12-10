65 лет спустя житель Витебска вспомнил о закопанных во время войны снарядах

Все эти годы 112 мин лежали в огороде деревни Коленьково. Местные жители даже не подозревали об угрожающей им опасности.

65 лет эта деревня в буквальном смысле жила на минах. Во время отступления немцы бросали здесь боевую технику и оружие. Так целый "склад" боеприпасов остался прямо во дворе дома. Через деревню Коленьково проходила линия обороны. На месте траншей после войны оказались огороды.

Победной весной 45-го первой заботой сельчан было закопать траншеи, чтобы начать посевную. Тогда 9-летний Коля и обнаружил прямо под окнами своего дома снаряды. Недолго думая с другом они засыпали боеприпасы землей. Шли годы. Неизвестно сколько раз перекапывали взрывоопасный огород. Позже Николай Петрович продал родительский дом. И только 65 лет спустя вспомнил о детском тайнике. Разворошить прошлое помог одноклассник, приехавший в гости из Украины.

В то, что в деревенском огороде может хранится такое количество мин, поверили сотрудники областной газеты. И помогли в "минном" деле. 112 мин извлекли из недр огорода саперы. За это время боеприпасы поднялись вверх почти на метр. Теперь совесть Николая Егорова успокоена. А жители деревни не устают благодарить своего спасителя.