65 лет спустя

В музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка <Начало>, приуроченная к годовщине Московской битвы. Идея экспозиции - показать взаимопомощь российского и белорусского народов в этот период.Большинство предметов посетители увидят впервые. Многие из них уникальны. К примеру, знамя с которым отправились в бой воины 56 Московской стрелковой дивизии в первые часы Великой Отечественной. Примечательно, что значительная часть материалов знакомит посетителей не только с обликом бойца Красной Армии, но и с солдатом вермахта. Наряду с советскими знаменами (военной формой, документами, оружием и наградами), на выставке представлены экспонаты и немецкой армии.