64 года со дня трагической гибели узников Минского гетто...

Всего было уничтожено более 100 тысяч евреев. Причем, это гетто считается крупнейшим в Европе. 22 октября на мемориальном комплексе "Яма" в столице состоялся траурный митинг. И ровно через год пройдут мероприятия, посвященные 65-летию уничтожения минского гетто.

По поручению главы государства создан оргкомитет по проведению Дней памяти, в который вошли руководящие работники министерств и ведомств, Мингорисполкома, облисполкома, а также руководители ряда общественных организаций.



Председатель - уполномоченный по делам религий и национальностей - Леонид Гуляко.

На первом заседании был обсужден план предстоящих мероприятий, предложенный Союзом еврейских общественных объединений. Отметим, что именно гуманистические идеи утверждаются сегодня белорусским государством в реализации своей национальной политики. Традиции взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между представителями всех вероисповеданий и национальностей всегда были нормой на белорусской земле. Наше общество всегда было и остается интернациональным по своему характеру.