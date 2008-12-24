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62 миллиарда рублей дополнительных доходов минского бюджета этого года направят в социальную сферу

24 декабря 2008 17:52
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Такое решение приняли столичные депутаты в ходе внеочередной сессии Горсовета.Сегодня вносили поправки в главный финансовый документ Минска пока еще этого года. За 11 месяцев рост доходов в городской бюджет составил 147% по отношению к году предыдущему. Огромная часть из них пойдет именно в социальную сферу. Помимо уже предусмотренного финансирования, до конца года дополнительно увеличат расходы на выплату зарплат врачам, учителям и работникам культуры. Предусмотрен рост ассигнований на бесплатные лекарства и финансовая поддержка малого бизнеса в виде льготных кредитов.
# общество

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