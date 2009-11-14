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61-летняя британка разоблачила мужа, притворившись девочкой

14 ноября 2009 21:16
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Женщина успешно соблазнила мужа из соседней комнаты по сети, выдав себя за 14-летнюю девочку.

61-летняя жительница Уэльса Шерил Робертс уличила собственного мужа в непристойном поведении, когда он в очередной раз стал растлевать в виртуальном пространстве несовершеннолетних. Правда, проявив нетривиальные сыскные способности, женщина разрушила свой 20-летний брак. Теперь супруги Робертс разъехались и оформляют развод, пишет газета The Daily Mail.

В суде 68-летний Дэвид Робертс признался в том, что совершал действия сексуального характера в присутствии несовершеннолетних. Он также сознался в хранении запрещенных законом фотографий с детским порно.

В итоге мужчину приговорили к трем годам заключения условно. Более того, Робертсу запрещено вступать в контакт с несовершеннолетними как лично, так и по интернету.

# общество

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