61-летняя британка разоблачила мужа, притворившись девочкой

Женщина успешно соблазнила мужа из соседней комнаты по сети, выдав себя за 14-летнюю девочку.

61-летняя жительница Уэльса Шерил Робертс уличила собственного мужа в непристойном поведении, когда он в очередной раз стал растлевать в виртуальном пространстве несовершеннолетних. Правда, проявив нетривиальные сыскные способности, женщина разрушила свой 20-летний брак. Теперь супруги Робертс разъехались и оформляют развод, пишет газета The Daily Mail.

В суде 68-летний Дэвид Робертс признался в том, что совершал действия сексуального характера в присутствии несовершеннолетних. Он также сознался в хранении запрещенных законом фотографий с детским порно.

В итоге мужчину приговорили к трем годам заключения условно. Более того, Робертсу запрещено вступать в контакт с несовершеннолетними как лично, так и по интернету.