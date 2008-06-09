600-летие установления заповедного режима готовится отметить НП "Беловежская пуща"

Торжество намечено на 2009 год. Однако уже сегодня идет подготовка к знаменательной дате. Не так давно здесь, в БП собрались ученые Беларуси, Украины, Литвы и Польши. Собрались, чтобы сверить результаты архивных изысканий, целью которых было установить, когда БП получила статус — заповедной. Мнения ученых совпали. Заповедной БП стала в 1409 году.

К 600-летию установления заповедного режима уникальный природный музей ждут глобальные изменения. Здесь история и современность сольются в одно целое. У туристов появится больше возможностей познакомится с многовековой пущей. Для этого сейчас прорабатывают новые туристические маршруты. Так что скоро по знаменитой царской дороге можно будет прокатится на карете. Свою экспозицию значительно расширит и Пущанский музей. Он переедет в новое здание.

Преобразятся и вольеры для животных. Места для прогулок зверей станут больше. Кормушки удобнее, а ограды красочнее. Для тех посетителей, которые захотят не просто познакомится с пущей, но еще и отдохнуть. Достойный сервис обеспечат в новой гостинице. К ее строительству уже приступили. Современные ноу-хау появятся и в Поместье Деда Мороза. Здесь построят ресторан.

К своему юбилею в пуще значительно обновится инфраструктура. Но, по-прежнему национальный парк останется единственным местом в Европе, где бережно охраняются редкие экосистемы и уникальный лес.