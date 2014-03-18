60 детей из всех районов Минщины прошли обучение в специальной школе безопасности

Новости Беларуси. Спасатели Минщины подвели итоги специальной школы безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учениками особого учебного заведения стали 60 детей из всех районов Минщины. Школьники показали свои знания и эрудицию в решении тестовых заданий по основам безопасности жизнедеятельности, практические навыки на знание основ первой доврачебной помощи. Лучших из лучших наградили в минском областном управлении МЧС.

Анастасия Швайбович, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:

Результаты действительно видны. Потому, что ребята, приходя на этот конкурс, не просто знают теорию - они сходу знают, что нужно делать, если случится пожар. Или куда необходимо звонить в случае чрезвычайной ситуации. Очень хорошо подошли к подготовке не только ребята, но и педагоги. Полученные знания помогут им в повседневной жизни. Они смогут в случае необходимости даже оказать первую медицинскую помощь. И ребята, естественно, участвуют не первый год в нем, и знания их только преумножаются. А значит мы можем быть спокойны.