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60 детей из всех районов Минщины прошли обучение в специальной школе безопасности

18 марта 2014 15:53
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Новости Беларуси. Спасатели Минщины подвели итоги специальной школы безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учениками особого учебного заведения стали 60 детей из всех районов Минщины. Школьники показали свои знания и эрудицию в решении тестовых заданий по основам безопасности жизнедеятельности, практические навыки на знание основ первой доврачебной помощи. Лучших из лучших наградили в минском областном управлении МЧС.

Анастасия Швайбович, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:
Результаты действительно видны. Потому, что ребята, приходя на этот конкурс, не просто знают теорию - они сходу знают, что нужно делать, если случится пожар. Или куда необходимо звонить в случае чрезвычайной ситуации. Очень хорошо подошли к подготовке не только ребята, но и педагоги. Полученные знания помогут им в повседневной жизни. Они смогут в случае необходимости даже оказать первую медицинскую помощь. И ребята, естественно, участвуют не первый год в нем, и знания их только преумножаются. А значит  мы можем быть спокойны. 

# общество # МЧС Беларуси

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