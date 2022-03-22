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6 столовых и ресторан. Узнали, чем особенным кормят туристов и работников знаменитого белорусского предприятия

22 марта 2022 10:30
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БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Это какое-то фирменное блюдо?

6 столовых и ресторан. Узнали, чем особенным кормят туристов и работников знаменитого белорусского предприятия-1

Валентина Забелло, инженер-технолог управления по торговле и услугам:
Да. Это специальное блюдо, которое мы разработали для туристов, которые приезжают к нам на БелАЗ.

– А сотрудникам точно такое же блюдо или у них что-то иное?

6 столовых и ресторан. Узнали, чем особенным кормят туристов и работников знаменитого белорусского предприятия-4

Валентина Забелло:
В меню у нас есть тоже и драники, и мочанка есть, и щи из свежей и кислой капусты. У нас очень разнообразное меню. Мы каждый день заботимся о наших посетителях, каждый день стараемся приготовить что-то новенькое. Мы стараемся, чтобы у нас было разнообразие. У нас несколько видов и супов, и салатов, и гарниров.

На территории завода БелАЗ шесть столовых и ресторан быстрого обслуживания, в которых в день обслуживается более 1500 человек.

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# Предприятия Беларуси # общество # Валентина Забелло # Фотофакт

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