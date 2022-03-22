6 столовых и ресторан. Узнали, чем особенным кормят туристов и работников знаменитого белорусского предприятия

БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Это какое-то фирменное блюдо?

Валентина Забелло, инженер-технолог управления по торговле и услугам:

Да. Это специальное блюдо, которое мы разработали для туристов, которые приезжают к нам на БелАЗ. – А сотрудникам точно такое же блюдо или у них что-то иное?