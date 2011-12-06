6 декабря в Испании БАТЭ и «Барселона» сыграют заключительный матч Лиги чемпионов по футболу

В случае победы над каталонцами и выигрыша «Милана» в гостях у чешской «Виктории» белорусская команда займет третье место в группе Н.

Это даст право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы в феврале 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.