6 декабря в Испании БАТЭ и «Барселона» сыграют заключительный матч Лиги чемпионов по футболу

Это даст право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы в феврале 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Они, в частности, касаются повышения стипендий тем, кто зарегистрирован как безработный и направлен на профобучение. Размер выплат, в соответствии с документом, может достигать пяти базовых величин, что превышает нынешний почти вдвое.
Традиционный опрос программы «Столичные подробности».
Новости Беларуси, Минск. В художественной форме отразить социальные проблемы и возможные пути их решения может любой горожанин.
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