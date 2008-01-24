56 дней отпуска педагогам будут сохранены

Правительство поддержало инициативу Минобразования о сохранении отпуска. Об этом сегодня сообщил министр образования Беларуси Александр Радьков.Министерство обосновало это тем, что учителя используют свой отпуск для подготовки к следующему учебному году, пополняя знания по предмету, изучая новые программы и пособия. В отпускные дни они также организуют различные спортивные мероприятия для учеников, помогают в ремонте школы, а сельские учителя работают на пришкольных земельных участках.

В то же время, у руководителей кружков, аккомпаниаторов и некоторых других специалистов, которые непосредственно не работают с детьми, отпуск уменьшится.