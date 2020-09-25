55 рублей за участие. 19-летний белорус рассказал, зачем пошёл на акцию протеста в Могилёве

Новости Беларуси. Вовсе не за идею. Могилевчанину в Telegram-чате пообещали 55 рублей за участие в протесте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вовсе не за идею. Могилевчанину в Telegram-чате пообещали 55 рублей за участие в протесте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 23 сентября в Могилеве во время шествия на несанкционированном массовом мероприятии правоохранители заметили молодого человека в балаклаве с палкой за спиной. При досмотре у него нашли еще два ножа: один за поясом, второй в специальном футляре. По словам 19-летнего парня, он пришел на протест с одной целью – заработать денег.
– Что вам предложили?
– 55 рублей за то, чтобы просто пройти в шествии под съемку, под все дела.
– Что с собой вы взяли на массовые мероприятия?
– Палку из ПВХ трубки, маски, повязки.
– Еще что?
– Два ножа.
Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.
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