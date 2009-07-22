55 многодетных семей получат участки под индивидуальную застройку в Минске

Чтобы получить участок под строительство дома, достаточно написать заявление в администрацию района по месту жительства.

— Получить такой участок могут только многодетные семьи-очередники, у которых трое и более детей в возрасте до 23 лет, не вступивших в брак и проживающих совместно с родителями. Сюда же относятся дети, обучающиеся на дневных отделениях учреждений образования в других городах и проходящие срочную военную службу по призыву: за ними сохранено право пользования занимаемыми родителями жилыми помещениями, — объяснил процедуру в интервью «Рэспублiке» Николай Ком, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома. – В июне этого года столица впервые разработала инструкцию о порядке предоставления участков земли многодетным семьям, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Документ подготовлен в соответствии с Указом № 64 Президента страны и предусматривает, в частности, выделение земли для строительства одноквартирных жилых домов без аукциона. Сегодня это единственная категория граждан, которая может пользоваться подобными льготами.

В черте Минска уже определены 63 участка, которые до 15 августа обретут своих законных владельцев, пишет «Рэспублiка».