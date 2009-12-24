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55 конфискованных черепах наконец-то обрели свой дом

24 декабря 2009 06:52
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Напомним, красноухих нелегалов конфисковали на белорусско-украинской таможне еще в сентябре. Несколько десятков земноводных в контейнерах, спрятанных под обшивку вагона, пытался провезти украинский проводник.Изъятые черепахи пробыли целый месяц на карантине у заводчика экзотических животных. Когда стало ясно, что все они здоровы, было решено пристроить их бесплатно в хорошие руки. Новые дома животные обрели в школах и других образовательных учреждениях.
# общество

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