54 водоема Беларуси непригодны для купания

Только в столичном регионе в "чёрный" список попали 15. Среди них - реки Титовка, Случь, Войковское и Солигорское водохранилища, реки Илия и Уша и другие. В Минске под запретом оказались водохранилища "Заславское" и "Дрозды", а также "Комсомольское озеро". Всего на сегодня органами Госсаннадзора Беларуси за нарушения содержания зон отдыха на должностных лиц составлено 22 протокола об административном правонарушении, выдано 179 предписаний по устранению нарушений санитарно-технического характера.