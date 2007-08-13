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54 водоема Беларуси непригодны для купания

13 августа 2007 08:28
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Только в столичном регионе в "чёрный" список попали 15. Среди них - реки Титовка, Случь, Войковское и Солигорское водохранилища, реки Илия и Уша и другие. В Минске под запретом оказались водохранилища "Заславское" и "Дрозды", а также "Комсомольское озеро". Всего на сегодня органами Госсаннадзора Беларуси за нарушения содержания зон отдыха на должностных лиц составлено 22 протокола об административном правонарушении, выдано 179 предписаний по устранению нарушений санитарно-технического характера.
# общество

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