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535 лет исполнилось со дня рождения Николая Коперника

19 февраля 2008 11:52
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Выдающийся ученый-астроном родился в Польше и получил образование в Краковском университете. Более 30 лет он трудился над сочинением "Об обращениях небесных сфер". Итогом стала разработка довольно точного плана Солнечной системы. Для пятнадцатого века теория астронома была революционной. Белорусские звездочеты взяли на вооружение учение Николая Коперника в шестнадцатом столетии. Сегодня именем выдающегося астронома названы улицы в Могилеве, Лиде, Несвиже, Столбцах и других городах республики.
# общество

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