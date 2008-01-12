528 белорусских детей-сирот в 2007 году нашли новых родителей

Полутысячный рубеж усыновлений преодолен в республике впервые с 90-х годов. Для сравнения: в 2006-м в семьи белорусских граждан устроены свыше 300-от детей. Причем положительная динамика отмечается во всех регионах страны. Лидирует Минская область - здесь обрели родителей 93 ребенка - вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Что касается усыновителей, то это в основном супружеские пары. Каждое третье усыновление приходится на семьи с детьми. Всего в Беларуси в приемных семьях проживают более 6 тысяч детей в возрасте до 17 лет.