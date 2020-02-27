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511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ

27 февраля 2020 06:37
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Новости Беларуси. Защитить права граждан и создать в стране специальный фонд для выплат зарплаты на предприятиях-банкротах. Речь идет о как минимум трехмесячном заработке сотрудников. Это одна из инициатив, которые планируют обсудить на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ-1

Он начинает свою работу уже 27 февраля, а его главная часть – непосредственно само заседание – пройдет 28 февраля в Минске. 511 делегатов со всех регионов страны примут программу действий на ближайшие пять лет.

511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ-4

Безусловно, съезд профсоюзов – одно из ключевых событий не только для самого движения, но и для всей страны. Речь идет о самой массовой общественной организации, которая объединяет в своих рядах свыше 4 миллионов человек. Своим опытом поделятся и представители профессиональных союзов из России, Латвии, Египта, Турции и Португалии. Обсудить есть что – проблемы вроде безработицы и нестабильных заработков известны во всем мире.

511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ-7

В свое время ряд инициатив профсоюзов нашли поддержку главы нашего государства. Благодаря этому внесены поправки в Трудовой кодекс.

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К слову, предваряя это важнейшее социально-политическое событие, 26 февраля Александр Лукашенко, который также является делегатом съезда, присудил Федерации профсоюзов Беларуси Почетное государственное знамя. «За особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов трудящихся», – говорится в указе Президента.

511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ-10

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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