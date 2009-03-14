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510 лет назад Минску предоставлено Магдебургское право

14 марта 2009 15:23
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Жители городов, которые его получали, освобождались от феодальных повинностей, суда и власти воевод, старост и других служебных особ.

Но главное, как показывает история,  эта свобода - самостоятельно принимать решения - давала сильный толчок к развитию торговли и в целом всего города.

Старинные весы, как показатель - насколько развит уже в те времена был город, и  особенно – торговля. Как считают исследователи, они принадлежали Мирскому магистрату. Стояли на Троецкой горе известной всем  минчанам и заезжим купцам своим знаменитым базаром.  Не каждый город   мог позволить себе - такие весы.

В городе была и своя налоговая система, и судебная власть. И Магдебургское право, распространённое, в основном, в Западной Европе,  в первую очередь давало  самостоятельность. Именно в то время у Минска появились  герб и флаг.  Право на самоуправление – это времена бурного развития ремёсел и строительства.  К слову, в Минске  уже ближе к 19 столетию, было сразу три фабрики, которые выпускали  фортепиано.

О  богатстве города и самих горожан говорят и найденные в столице  клады. Золотые и серебряные монеты, дорогие изделия из драгоценных металлов, посуда... И в основном – не минских, а европейских  мастеров. Минск уже тогда  привлекал к себе внимание.

Кстати, по инициативе немецкой стороны, земли Магдебург, в Минске готовится выставка «Магдебургское право - зеркало Европы». Яркими символами независимости и  того, что  город когда-то имел  Магдебургское право, по сей день  являются  городские Ратуши.  В них заседал выборный орган самоуправления – магистрат.  Здание минской Ратуши, первоначально деревянное, построили в первой половине 16 века. Этот памятник архитектуры, восстановленный  пять лет назад, и сегодня – одно из ярких украшений центра белорусской столицы.

# общество

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