510 лет назад Минску предоставлено Магдебургское право

Жители городов, которые его получали, освобождались от феодальных повинностей, суда и власти воевод, старост и других служебных особ.

Но главное, как показывает история, эта свобода - самостоятельно принимать решения - давала сильный толчок к развитию торговли и в целом всего города.

Старинные весы, как показатель - насколько развит уже в те времена был город, и особенно – торговля. Как считают исследователи, они принадлежали Мирскому магистрату. Стояли на Троецкой горе известной всем минчанам и заезжим купцам своим знаменитым базаром. Не каждый город мог позволить себе - такие весы.

В городе была и своя налоговая система, и судебная власть. И Магдебургское право, распространённое, в основном, в Западной Европе, в первую очередь давало самостоятельность. Именно в то время у Минска появились герб и флаг. Право на самоуправление – это времена бурного развития ремёсел и строительства. К слову, в Минске уже ближе к 19 столетию, было сразу три фабрики, которые выпускали фортепиано.

О богатстве города и самих горожан говорят и найденные в столице клады. Золотые и серебряные монеты, дорогие изделия из драгоценных металлов, посуда... И в основном – не минских, а европейских мастеров. Минск уже тогда привлекал к себе внимание.

Кстати, по инициативе немецкой стороны, земли Магдебург, в Минске готовится выставка «Магдебургское право - зеркало Европы». Яркими символами независимости и того, что город когда-то имел Магдебургское право, по сей день являются городские Ратуши. В них заседал выборный орган самоуправления – магистрат. Здание минской Ратуши, первоначально деревянное, построили в первой половине 16 века. Этот памятник архитектуры, восстановленный пять лет назад, и сегодня – одно из ярких украшений центра белорусской столицы.

