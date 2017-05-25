«500 тонн молока – это нужно просто открыть трубу и сливать»: в Гомеле руководители молочного завода подали в суд на работников

Новости Беларуси. Беспрецедентный случай в Гомеле. Руководители одной из молочных компаний подали в суд на собственных работников. Требование – возместить материальный ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестки получили 205 работников. Сумму недостачи в 142 тысячи рублей, которую выявили в ходе ревизии, разделили пропорционально отработанному времени. В списке ответственных все: от начальника цеха до уборщицы. Александр Добриян, СТВ:

Это одно из самых современных производств в стране. Эти роботизированные линии работают круглосуточно. Разливают до 450 тонн молока в сутки. Коллектив для работы в этом цеху подбирался годами. Почти у всех высшее образование. И повестки в суд они увидели впервые в жизни. Неплановая ревизия грянула еще в феврале. Ее итоги неприятно удивили: оказалось за три месяца в неизвестном направлении убежало почти 500 тонн сырьевого молока на сумму в 142 тысячи рублей.

Василий Павлюченко, оператор упаковочного аппарата:

500 тонн молока – это нужно просто открыть трубу и сливать. Работники через проходную вынесли? Это смешно.

Никто из двух сотен работников не смог даже предположить причину недостачи. Внутренне расследование результатов не дало, а желающих добровольно оплатить недостачу не нашлось. Повестки в суд стали для работников как снег на голову. Виктория Филимонцева, мастер смены:

Народ боится, волнуется. Для Виктории сумма к возмещению в 660 рублей – серьезный удар по семейному бюджету: в этом году женщина отправляет дочек в первый класс. Сумма иска для каждого своя: самые серьезные превышают тысячу рублей.

Виталий Никулин, главный инженер предприятия:

Частное предприятие может принять решение и погасить долг из своего кармана, из прибыли. Мы, государственное предприятие, не можем себе этого позволить. Поэтому мы по закону обязаны подать на них в суд. Если бы мы это не сделали, вышестоящая организация нас обязала бы это сделать. Юристы утверждают: администрация завода поступила строго в соответствии с буквой закона. Решать подобные вопросы в судебном порядке – нормальная практика. Изюминка процесса лишь в рекордном числе ответчиков. Но помочь каждому уже пообещали в Федерации профсоюзов. В суде представлять интересы работников предприятия будет полтора десятка профсоюзных юристов.