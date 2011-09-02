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500 молодых новобранцев принял Могилёвский высший колледж МВД

02 сентября 2011 05:33
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День знаний здесь прошел накануне.

Поздравить молодое пополнение приехал министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов. Лучшим сотрудникам милиции области глава ведомства вручил государственные награды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Их служба станет хорошим примером для правоохранителей. А в колледже постараются сделать все, чтобы курсанты получили достойное и качественное образование.

Анатолий Кулешов, Министр внутренних дел Республики Беларусь:
В Могилевском высшем колледже делается все, что люди получили достойное и качественное образование.
К нам сегодня приезжают люди из дальнего зарубежья, чтобы получить образование. Когда мы интересуемся, что их привлекает в нашей стране, то наши коллеги говорят о двух факторах, которые позволяют приезжать к нам: это качество получаемого образования и безопасность в стране.

# общество # Образование

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