500 километров за 5 дней собирается пробежать белорус в честь юбилея Библии Скорины

Новости Беларуси. Мужчина намерен пробежать такую дистанцию, чтобы напомнить, насколько прогрессивной наша страна была в XVI столетии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартует Тарас Тельковский 26 сентября в 10:00 у столичного Дворца спорта.

В день он собирается пробегать по 100 километров. Таким образом, его легкоатлетический марафон растянется на пять дней. Маршрут – велодорожка, территория вокруг Минского моря с возвращением в центр города. На любом этапе пути к нему может присоединиться любой желающий.