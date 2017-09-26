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500 километров за 5 дней собирается пробежать белорус в честь юбилея Библии Скорины

26 сентября 2017 07:05
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Новости Беларуси. Мужчина намерен пробежать такую дистанцию, чтобы напомнить, насколько прогрессивной наша страна была в XVI столетии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартует Тарас Тельковский 26 сентября в 10:00 у столичного Дворца спорта.

В день он собирается пробегать по 100 километров. Таким образом, его легкоатлетический марафон растянется на пять дней. Маршрут – велодорожка, территория вокруг Минского моря с возвращением в центр города. На любом этапе пути к нему может присоединиться любой желающий.

500 километров за 5 дней собирается пробежать белорус в честь юбилея Библии Скорины-1

# общество # Акции # Фотофакт # Тарас Тельковский

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