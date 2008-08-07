50-летие отмечает сегодня талантливый актер, заслуженный артист Беларуси Виктор Манаев

За 30 лет на сцене родного Купаловского театра им сыграны сотни разноплановых ролей. Cреди них незабываемые Ленька-одуванчик из пьесы "Рядовые" Алексея Дударева и Никита Зносак из "Тутэйшых" Янки Купалы.



Кстати, за эти роли актер удостоен государственных премий СССР и Беларуси. Сегодня Виктора Манаева знают и по работам в кино: "Люди на болоте", "Иди и смотри", "Давай поженимся!" и в знаменитом сериале "Каменская".



Виктор Манаев не делит роли на любимые и нелюбимые. Говорит, что самое важное в работе актера – умение радовать зрителей, чтобы после спектакля человеческие души становились светлее. Признался, что в творческих планах еще сотни не сыгранных ролей.