«5 минут» с Глебом Лавровым

У слова «мир» есть много значений. Мир это и все, что окружает нас — Вселенная. Есть наш мир, то есть Родина, страна, город. Еще мир – это уклад жизни, то есть и традиции, и особенности сегодняшнего дня, и надежды на будущее. Единственное, что полностью противоположено по смыслу слову «мир», это война. Война и мир — это антонимы.

В последние месяцы в Беларуси идет избирательная кампания. Итогом которой станут выборы Главы государства. Выборы человека, который и дальше будет обеспечивать наш мир. В ходе кампании каждому из нас — избирателям — были представлены программы кандидатов. Мы сделали или скоро сделаем каждый свой и один для всех выбор.

Вот только некоторые кандидаты, кроме программ, предлагают нам еще и выйти на площадь. Получается, выйти для того, чтобы собственный выбор, каким бы он ни был, но заранее опротестовать...

Опуская очевидную нелогичность такого призыва, стоит задуматься о его возможных особенностях и последствиях. Во-первых, самое очевидное. Несанкционированные акции — незаконны по определению. А значит, и призывы к ним, и участие в них — это по определению-же уже преступление.

Во-вторых, политики с большой площади обещают мирный характер несанкционированных выступлений. Вот только, даже исходя из правил языка, мирным характер противостояния не бывает, также как не бывают мирными, например, боевые дружины.

Интернет-ресурс «zaprauvdu.info»:

Если вы готовы отстоять правду, приходите с нами 19 декабря на площадь к Дворцу Республики. У нас там будет своя дружина, и мы будем следить за порядком.

Интеренет-ресурс «newsby.org»:

19 декабря на площади мы должны увидеть организованную силу.

Да и о том, насколько конструктивными будут выступления ночью на площади говорят... предыдущие деструктивные выступления ночью на площади.

Интернет-ресурс «telegraf.by»:

Выступающие на митинге обратили внимание людей на то, что на Октябрьской площади, где планируется уличная акция после окончания голосования, в настоящее время залит каток. Они призвали людей приносить с собой песок и соль, чтобы посыпать лед.

При этом ,ожидающие увидеть на площади массы народа массовики-политики часто ссылаются на международный опыт. Вот только он-то как раз показывает, что противоправные действия под любыми призывами пресекаются самым жестким, порой даже жестоким, но всегда законным образом.

Как, например в 2007 в Германии. Тогда спокойствие граждан городка Хайлигендамм, где собрались лидеры большой восьмерки, потребовало действительно беспрецедентных усилий. Тогда только раненных из числа антиглобалистов, анархистов и прочих при столкновениях с полицией было более тысячи человек. Но немцы справились. Тишину на тихих улицах обеспечили. На исторической же родине демократии — в Греции — применение спецсредств против уличных демократов — и вовсе, правило, не знающее исключений никогда. Просто потому, что демократия, народовластие, как и всякая иная форма власти — это прежде всего ответственность. Которой у политиков, призывающих на площадь, судя по всему, нет и не было.

Вот и получается. Площадь — не может быть законной, не может быть мирной, не может быть конструктивной. А толпа не может отвечать за себя. За свои поступки отвечают люди.

Но те люди, кто призывают сегодня идти на площадь, не только четко осознают, что уже проиграли. Они призывают разделить с ними их поражение.

Интернет-ресурс «naviny.by»:

Для некоторых оппонентов режима Площадь превратилась лишь в броскую фразу, ритуальное заклинание. Аргументы в стиле “но в итоге все решится на Площади” (именно так, с большой буквы) используются для объяснения любых стратегических и организационных просчетов, допускаемых в ходе предвыборной кампании.

Выходит, призывающие на площадь четко высказывают свое единственное желание — чтобы за их, отдельных людей, политический проигрыш, за их ошибки заплатили остальные. И площадные политики не оставляют выбора. Потому что на площади выбора нет.

В отличие от голосования, на котором выбор есть всегда. А значит, площадь и выбор это тоже антонимы. Это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения. Площадь и выбор это, например, как «война и мир». А мы, Беларусы — мирные люди. Глеб Лавров, до свидания!