5-метрового снеговика Василису слепили в Мозырском районе

Новости Беларуси. Жители деревни Нагорные, что в Мозырском районе, даже слепили снеговика-гиганта. Его высота почти 5 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работали сельчане более шести часов. Имя снежной бабе выбирали всей деревней и решили назвать Василисой.

Иван Бойко, житель деревни Нагорные:

В этом году мы решили сделать с ребятами местными, с молодежью. Мы ее шесть часов лепили, где лопатами, где шуфелями, где руками.

Кристина Полуян, жительница деревни Нагорные:

Воспринимают очень хорошо, останавливаются и фотографируются. Очень часто в интернете замечаю с нашей Василисой фотографии.