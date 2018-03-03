5-метрового снеговика Василису слепили в Мозырском районе

Новости Беларуси. Жители деревни Нагорные, что в Мозырском районе, даже слепили снеговика-гиганта. Его высота почти 5 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители деревни Нагорные, что в Мозырском районе, даже слепили снеговика-гиганта. Его высота почти 5 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работали сельчане более шести часов. Имя снежной бабе выбирали всей деревней и решили назвать Василисой.
Иван Бойко, житель деревни Нагорные:
В этом году мы решили сделать с ребятами местными, с молодежью. Мы ее шесть часов лепили, где лопатами, где шуфелями, где руками.
Кристина Полуян, жительница деревни Нагорные:
Воспринимают очень хорошо, останавливаются и фотографируются. Очень часто в интернете замечаю с нашей Василисой фотографии.
Теперь Василиса – местная достопримечательность. Сотни проезжающих мимо автомобилистов фотографируются с гигантской снежной бабой ежедневно.