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5-метрового снеговика Василису слепили в Мозырском районе

03 марта 2018 18:51
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Новости Беларуси. Жители деревни Нагорные, что в Мозырском районе, даже слепили снеговика-гиганта. Его высота почти 5 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-метрового снеговика Василису слепили в Мозырском районе-1

Работали сельчане более шести часов. Имя снежной бабе выбирали всей деревней и решили назвать Василисой.

5-метрового снеговика Василису слепили в Мозырском районе-4

Иван Бойко, житель деревни Нагорные:
В этом году мы решили сделать с ребятами местными, с молодежью. Мы ее шесть часов лепили, где лопатами, где шуфелями, где руками.

5-метрового снеговика Василису слепили в Мозырском районе-7

Кристина Полуян, жительница деревни Нагорные:
Воспринимают очень хорошо, останавливаются и фотографируются. Очень часто в интернете замечаю с нашей Василисой фотографии.

5-метрового снеговика Василису слепили в Мозырском районе-10

Теперь Василиса – местная достопримечательность. Сотни проезжающих мимо автомобилистов фотографируются с гигантской снежной бабой ежедневно.

# общество # Фотофакт # Необычное # Иван Бойко # Кристина Полуян

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