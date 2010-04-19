5-летие вступления на святейший престол Бенедикта XVI

В Ватикане по случаю праздника – нерабочий день. Его Папа Римский проводит в обществе кардиналов.

Среди католиков всего мира понтифик известен тем, что за время правления издал три энциклики: о любви, роли церкви и об атеизме. Все документы – на восьми языках. А также возобновил в 2006 году традицию проведения совместных молитв с католиками посредством телемоста.

Напомним, в конце апреля прошлого года Александр Лукашенко встречался с Папой в Ватикане. В беседе поднимались вопросы межконфессионального, межкультурного диалога и тема деятельности католической церкви в Беларуси. Также обсуждались подробности подписания двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере науки, культуры, архивного и библиотечного дела.

По завершении встречи Александр Лукашенко и Бенедикт 16-й обменялись подарками. Папа вручил памятную медаль, в свою очередь, глава нашего государства преподнес икону белорусского мастера и пригласил понтифика посетить Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Бенедикта 16-го с пятой годовщиной торжественного начала понтификата.

– Ваш неустанный кропотливый труд направлен на утверждение христианских ценностей в обществе, преодоление бедности, защиту человеческой жизни и социальной справедливости, укрепление мира во всем мире. Эта деятельность полностью поддерживается Республикой Беларусь, – отмечается в поздравлении.