5-й международный медиафорум: иностранные журналисты побывали в чернобыльской зоне

Путевые заметки о Беларуси и белорусах в эти дни пишут десятки иностранных журналистов. Что попало в объективы видеокамер и на карандаш журналистов в Гомельской области?

За несколько дней на Гомельщине гостям постарались показать всё самое главное: флагман промышленности — Белорусский металлургический завод, главную культурную гордость Полесья — дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей и конечно главную боль жителей региона — территории пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Тележурналист из Молдовы Светлана Чебан в Беларуси впервые. О чернобыльской зоне прочла и посмотрела не один десяток материалов. Информация порой противоречивая. А поэтому шанс самой разобраться в вопросе не упустила.

Посещение уникального для планеты Полесского радиационного заповедника произвело незабываемое впечатление. Но главное, что поразило девушку — это люди, живущие по соседству с бедой, и отношение к ним.

Светлана Чебан, тележурналист (Молдова):

Я много раз говорила о том, что законы везде одинаковы. Только вот разница: в Беларуси они работают а в Молдове — нет. Здесь дело в государственной поддержке, государственном контроле. Это отличает Беларусь от других государств в позитивном смысле.

Корреспонденту из Украины Екатерине Бессарабовой чернобыльская тематика близка. Эта беда объединила два славянских народа. Но вот только в этот раз писать она будет не о том, что у нас общего, а скорее наоборот. Посещение Белорусского металлургического завода вызвало радость за соседей и заставило ещё раз задуматься о своём: некогда мощная украинская промышленность сегодня переживает свои не лучшие времена.

Екатерина Бессарабова, тележурналист Украина (Первый национальный телеканал Украины):

Больше всего поразило, что работают предприятия. Страна работает для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы у страны были деньги, для того, чтобы страна процветала, а не затем, чтобы класть эти деньги в свой карман.

Переварить и усвоить полученную информацию представителям масс-медиа ещё предстоит. И уже совсем скоро они поделятся впечатлениями о Беларуси со своими зрителями.